По имеющимся данным, обвал произошел в ночь на 9 апреля в Марселе, на улице Тиволи, 17 (5-й округ). Известно, что он стал причиной частичного разрушения соседних домов по улице Тиволи, 15 и 19. Спасатели оказывают помощь пострадавшим.

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На руинах дома – пожар

Местные СМИ сообщают, что эвакуировать удалось 11 человек. 9 из них не получили ранения, в частности, двое детей. Еще у двоих относительно легкие ранения, сообщил находившийся на месте происшествия городской глава Бенуа Паян.



Место взрыва проиллюстрировали на карте / Инфографика Visactu

Пожарные прилагают все усилия, чтобы оказать помощь тем, кто оказался в опасности,

– отметил Бенуа Паян.

Журналисты отметили, что дом обрушился, а на месте работают соответствующие службы. Сейчас не установлено, что стало причиной этого.

Спасательная операция в Марселе продолжается: смотрите видео

Сам городской глава отмечал в комментарии, что под завалами 17-го дома продолжает гореть огонь. Поэтому спасатели не могут отправить собак и продолжить поиск возможных жертв, которые могли оказаться в каменной ловушке.

Звук обрушения напоминал взрыв

Житель Марселя, который проживает недалеко от разрушенного дома, прокомментировал инцидент. Он заметил, что звук обвала "был значительным". По словам Жиля, "это было похоже на взрыв".

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В настоящее время точно неизвестно, сколько людей могли погибнуть в результате обвала. Соответствующую информацию озвучат впоследствии, а пока спасательно-розыскные работы продолжаются.

Заметим, что в ноябре 2018 года в Марселе тоже был обвал. Тогда два здания в рабочем районе Ноай посыпались. В результате погибли 8 человек. Журналисты отметили, что здания были в серьезном состоянии упадка. Это также демонстрирует проблемы, связанные с жилищными стандартами города.