Очевидцы сообщают о том, что перед тем, как сооружение упало, раздался взрыв. На месте происшествия работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция.

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Спасатели проводят эвакуацию людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно сколько их там. Местные СМИ пишут, что в доме проживали 12 семей.

Из-под завалов достали ребенка

Спасатели достали из-под завалов ребенка.

Журналисты пишут, что его состояние – стабильное.

Обратите внимание! На данный момент существует две версии случившегося: взрыв газа или повреждение несущей стены во время ремонта.

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