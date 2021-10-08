Очевидцы сообщают о том, что перед тем, как сооружение упало, раздался взрыв. На месте происшествия работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция.
Читайте также В жилом доме в Тбилиси прогремел взрыв, – вспыхнул пожар: один человек пострадал
Спасатели проводят эвакуацию людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно сколько их там. Местные СМИ пишут, что в доме проживали 12 семей.
Из-под завалов достали ребенка
- Спасатели достали из-под завалов ребенка.
- Журналисты пишут, что его состояние – стабильное.
В Батуми обрушился многоэтажный жилой дом: смотрите видео
Что известно об обрушившемся доме
- Дом построен в 80 годах;
- Изначально в нем было 5 этажей;
- Позже достроили еще два.