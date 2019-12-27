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      Обвал гривны или бюджетный кризис: чего ждать от заблокированных правительством расходов

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      Перед Новым годом правительство напугало людей тем, что перекрыло финансирование важных объектов. И это уже нарекли бюджетным кризисом. Хватит ли государству денег на пенсии и зарплаты и как влияет на экономику укрепление гривны – читайте дальше.

      Почему правительство заблокировало часть расходов

      В 2020 год украинское правительство входит с денежной дырой, из-за которой придется затягивать пояса многим. В Кабмине сетуют, вынуждены придержать выплаты.

      К слову: Правительство Гончарука увеличивает социальную помощь и снижает тарифы на отопление

      "Не ведитесь на провокации. Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом – это трудно", – пояснил Гончарук.

      гончарук
      Алексей Гончарук

      Причин несколько, но одна из них – такое приятное, на первый взгляд, укрепление гривны. Однако из-за этого упали доходы с таможни. А еще проблема в сигаретах, то есть в падении производства табачных изделий, денег от акцизов в казну попадает меньше. Однако это еще не все.

      "Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а потом после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможке компоненты для зеленой энергетики. Таким образом мы потеряли 9 миллиардов", – сказал премьер.

      К чему это может привести

      В Кабмине обещают, что с защищенными выплатами проблем не будет.

      "Это зарплаты, это медикаменты, это пенсии, это социальные расходы, это все, что касается безопасности и обороны", – заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

      маркарова
      Оксана Маркарова

      Сложнее с незащищенными, а это расходы на:

      • ремонт дорог;
      • строительство;
      • инфраструктуру;
      • приобретение техники.

      Деньги, в частности, возьмут из налогов, которые получат от плательщиков до конца года. А еще придется снимать с Единого казначейского счета, то есть из денег для местных бюджетов. И это повлияет на расходы и доходы в следующем году. Сама же задержка с незащищенным расходам хоть не является критической, но может влететь в дополнительную копеечку.

      В большей части контрактов есть понятие пени за задержку выполнения проплат. И поэтому опять же, если идет задержка, то государство теряет деньги. Хоть это и незначительная величина, но если думать о всей экономике, то это достаточно весомая цифра,
      – отметил экономист и советник президента Олег Устенко.

      Однако раньше времени эксперты советуют не паниковать. Ведь с этими испытаниями бюджет должен справиться. А высокая инфляция и обвал гривны, которыми уже начали пугать, останутся невоплощенными страшилками.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Финансы Бюджет 2020 Бюджет
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