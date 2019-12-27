Обвал гривны или бюджетный кризис: чего ждать от заблокированных правительством расходов

Перед Новым годом правительство напугало людей тем, что перекрыло финансирование важных объектов. И это уже нарекли бюджетным кризисом. Хватит ли государству денег на пенсии и зарплаты и как влияет на экономику укрепление гривны – читайте дальше.

Почему правительство заблокировало часть расходов

В 2020 год украинское правительство входит с денежной дырой, из-за которой придется затягивать пояса многим. В Кабмине сетуют, вынуждены придержать выплаты.

К слову: Правительство Гончарука увеличивает социальную помощь и снижает тарифы на отопление

"Не ведитесь на провокации. Нам достался очень сложный бюджет. Вообще закрывать год с чужим бюджетом – это трудно", – пояснил Гончарук.



Алексей Гончарук

Причин несколько, но одна из них – такое приятное, на первый взгляд, укрепление гривны. Однако из-за этого упали доходы с таможни. А еще проблема в сигаретах, то есть в падении производства табачных изделий, денег от акцизов в казну попадает меньше. Однако это еще не все.

"Люди в прошлом году приняли бюджет, зафиксировали сумму доходов, а потом после этого приняли лоббистскую норму о том, чтобы освободить от налогообложения при растаможке компоненты для зеленой энергетики. Таким образом мы потеряли 9 миллиардов", – сказал премьер.

К чему это может привести

В Кабмине обещают, что с защищенными выплатами проблем не будет.

"Это зарплаты, это медикаменты, это пенсии, это социальные расходы, это все, что касается безопасности и обороны", – заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.



Оксана Маркарова

Сложнее с незащищенными, а это расходы на:

ремонт дорог;

строительство;

инфраструктуру;

приобретение техники.

Деньги, в частности, возьмут из налогов, которые получат от плательщиков до конца года. А еще придется снимать с Единого казначейского счета, то есть из денег для местных бюджетов. И это повлияет на расходы и доходы в следующем году. Сама же задержка с незащищенным расходам хоть не является критической, но может влететь в дополнительную копеечку.

В большей части контрактов есть понятие пени за задержку выполнения проплат. И поэтому опять же, если идет задержка, то государство теряет деньги. Хоть это и незначительная величина, но если думать о всей экономике, то это достаточно весомая цифра,

– отметил экономист и советник президента Олег Устенко.

Однако раньше времени эксперты советуют не паниковать. Ведь с этими испытаниями бюджет должен справиться. А высокая инфляция и обвал гривны, которыми уже начали пугать, останутся невоплощенными страшилками.