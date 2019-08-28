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      Обвал дома в Дрогобыче: почему спасатели отвергли версию взрыва газа

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      Обвал в Дрогобыче
      Обвал в Дрогобыче / 24 канал

      В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома в ночь с 27 на 28 августа. Спасатели продолжают активно искать четырех людей, которые остались под завалами. Они планируют запустить камеры для наблюдения за ними.

      В ходе спасательной операции сотрудники ГСЧС начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала.

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      Через дырки они планируют пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалами. Серд четырех – ребенок 2014 года рождения.

      В результате обвала дома погибли двое человек – мужчина и женщина, которые жили здесь на третьем и четвертом этажах. Семерых человек удалось госпитализировать, они выжили.

      обвал будинку в дрогобичі
      Спасатели будут запускать микрокамеры

      Почему отвергли версию взрыва газа в Дрогобыче

      Эту версию отвергают, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенам. По их словам, они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭК, однако на них не реагировали.

      Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа перестроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены. К тому же, подвал постоянно подтапливало.

       обвал будинк уу дрогобичі
      Обвал дома в Дрогобыче

      ранее 24 канал писал об обвале дома в дрогобыче:
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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы ГСЧС Крушения дома в Дрогобыче Новости Львова Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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