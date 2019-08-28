Обвал дома в Дрогобыче: почему спасатели отвергли версию взрыва газа
В Дрогобыче обвалилась часть 4-этажного дома в ночь с 27 на 28 августа. Спасатели продолжают активно искать четырех людей, которые остались под завалами. Они планируют запустить камеры для наблюдения за ними.
В ходе спасательной операции сотрудники ГСЧС начинают сверлить маленькие дырки в стенах подвала.
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Через дырки они планируют пропускать микрокамеры и таким образом наблюдать за людьми, которые остались под завалами. Серд четырех – ребенок 2014 года рождения.
В результате обвала дома погибли двое человек – мужчина и женщина, которые жили здесь на третьем и четвертом этажах. Семерых человек удалось госпитализировать, они выжили.
Спасатели будут запускать микрокамеры
Почему отвергли версию взрыва газа в Дрогобыче
Эту версию отвергают, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины по стенам. По их словам, они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭК, однако на них не реагировали.
Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа перестроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены. К тому же, подвал постоянно подтапливало.
Обвал дома в Дрогобыче