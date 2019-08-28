Смертельный обвал дома в Дрогобыче: появилась реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельный взрыв в Дрогобыче Львовской области. По его словам, инцидент произошел из-за изношенности деревянного перекрытия. Правда, есть и вторая версия – взрыв бытового газа.

Трагедия в Дрогобыче произошла в ночь на 28 августа. В результате завала части жилого дома 2 человека погибли и еще 7 находятся в больницах. В то же время под завалами остаются 4 человека, в том числе 5 летний ребенок.

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На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в работах на месте задействованы все необходимые силы местных спасателей. Сейчас из-под завалов удалось освободить нескольких человек, а с другими держат связь мобильными телефонами.

Также президент обнародовал две версии случившегося – взрыв бытового газа и износ деревянного перекрытия. Относительно последнего украинский гарант пояснил, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится в основном в неудовлетворительном состоянии и о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен.

Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайший срок программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых домов,

– подчеркнул Зеленский.

Одновременно политик выразил соболезнования родственникам погибших, а также надежду, что всех удастся спасти и что дома украинцев ни днем, ни ночью больше не будут разрушаться ни по каким причинам.

Заметим, что спасатели пока отвергают версию взрыва, поскольку в соседних квартирах все стекла остались целыми.