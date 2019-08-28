18:05
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Смертельный обвал дома в Дрогобыче: появилась реакция Зеленского

      260 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельный взрыв в Дрогобыче Львовской области. По его словам, инцидент произошел из-за изношенности деревянного перекрытия. Правда, есть и вторая версия – взрыв бытового газа.

      Трагедия в Дрогобыче произошла в ночь на 28 августа. В результате завала части жилого дома 2 человека погибли и еще 7 находятся в больницах. В то же время под завалами остаются 4 человека, в том числе 5 летний ребенок.

      Важно! Они все были поломаны, – очевидец рассказал, как вытаскивал людей после взрыва в Дрогобыче

      На инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в работах на месте задействованы все необходимые силы местных спасателей. Сейчас из-под завалов удалось освободить нескольких человек, а с другими держат связь мобильными телефонами.

      Также президент обнародовал две версии случившегося – взрыв бытового газа и износ деревянного перекрытия. Относительно последнего украинский гарант пояснил, что жилой фонд, особенно в небольших городах, находится в основном в неудовлетворительном состоянии и о капитальном ремонте там не слышали еще с советских времен.

      Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайший срок программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых домов,
      – подчеркнул Зеленский.

      Одновременно политик выразил соболезнования родственникам погибших, а также надежду, что всех удастся спасти и что дома украинцев ни днем, ни ночью больше не будут разрушаться ни по каким причинам.

      Заметим, что спасатели пока отвергают версию взрыва, поскольку в соседних квартирах все стекла остались целыми.

      как разворачивались события после взрыва в дрогобыче:
      blog_ava
      Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
      сегодня
      80674
      Теги: Новости Украины Новости политики Чрезвычайное происшествие Крушения дома в Дрогобыче Владимир Зеленский Президент Украины Взрыв
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      сегодня , 17:00 Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування
      Наталя Ромашова 9554
      Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      сегодня , 16:40 Отдых в Турции: сказочные места, которые должен увидеть каждый
      91
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      сегодня , 16:05 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      10690
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      сегодня , 16:00 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российские награды и обращение к Путину
      522
      Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      сегодня , 15:00 Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби
      Блог Соцмережі 5060
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук