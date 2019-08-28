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      Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: з'явилася реакція Зеленського

      1970 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельний вибух у Дрогобичі Львівської області. За його словами, інцидент трапився через зношеність дерев'яного перекриття. Щоправда, є і друга версія – вибух побутового газу.

      Трагедія у Дрогобичі сталася уночі проти 28 серпня. В результаті завалу частини житлового будинку 2 людини загинули та ще 7 перебувають у лікарнях. Водночас під завалами залишаються 4 людини, зокрема 5 річна дитина.

      Важливо! Вони всі були поламані, – очевидець розповів, як витягував людей після вибуху у Дрогобичі

      На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, у роботах на місці задіяно всі необхідні сили місцевих рятувальників. Наразі з-під завалів вдалося звільнити кількох людей, а з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами.

      Також президент оприлюднив дві версії того, що сталося, – вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриття. Щодо останнього український гарант пояснив, що житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані та про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів.

      Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових,
      – підкреслив Зеленський.

      Водночас політик висловив співчуття родичам загиблих, а також сподівання, що всіх вдасться врятувати та що будинки українців ані вдень, ані вночі більше не руйнуватимуться з жодних причин. 

      Зауважимо, що рятувальники наразі відкидають версію вибуху, оскільки у сусідніх квартирах усі шибки залишилися цілими.

      як розгорталися події після вибуху у дрогобичі: 
      blog_ava
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      Теги: Обвал будинку в Дрогобичі Надзвичайні ситуації Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Вибух
      Джерело: 24 канал
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