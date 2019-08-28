Смертельний обвал будинку у Дрогобичі: з'явилася реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельний вибух у Дрогобичі Львівської області. За його словами, інцидент трапився через зношеність дерев'яного перекриття. Щоправда, є і друга версія – вибух побутового газу.

Трагедія у Дрогобичі сталася уночі проти 28 серпня. В результаті завалу частини житлового будинку 2 людини загинули та ще 7 перебувають у лікарнях. Водночас під завалами залишаються 4 людини, зокрема 5 річна дитина.

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На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, у роботах на місці задіяно всі необхідні сили місцевих рятувальників. Наразі з-під завалів вдалося звільнити кількох людей, а з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами.

Також президент оприлюднив дві версії того, що сталося, – вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриття. Щодо останнього український гарант пояснив, що житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані та про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів.

Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових,

– підкреслив Зеленський.

Водночас політик висловив співчуття родичам загиблих, а також сподівання, що всіх вдасться врятувати та що будинки українців ані вдень, ані вночі більше не руйнуватимуться з жодних причин.

Зауважимо, що рятувальники наразі відкидають версію вибуху, оскільки у сусідніх квартирах усі шибки залишилися цілими.