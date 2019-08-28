Вибух багатоповерхівки у Дрогобичі: під завалами можуть бути ще 5 людей

У Дрогобичі сильний вибух газу зруйнував частину 4-поверхового житлового будинку. Наразі відомо про загиблих чоловіка і жінку, але під завалами можуть бути ще 5 осіб.

Рятувальники кілька годин розбирають завали будинку і вже врятували 6 осіб, з яких 4 дитини. Потерпілих з різними ступенями важкості госпіталізували в Дрогобицьку міську лікарню.

Важливо: У Дрогобичі вибух газу знищив частину багатоповерхівки: зросла кількість загиблих

У медичні заклади Дрогобича госпіталізовано 7 постраждалих, з них 4 дитини віком 6, 9, 12 та 17 років. Двоє постраждалих, з них 1 дитина, перебувають у важкому стані,

– вказали в департаменті Львівської ОДА.

Серед постраждалих також є 19-річний юнак і дві жінки віком 39 та 41 рік.

За попередньою інформацією, під завалами досі можуть перебувати люди. Тому, рятувальники продовжують пошукові роботи і будуть розчищати завали, поки не знайдуть усіх мешканців будинку, доля яких досі невідома.

"Під завалами можуть перебувати ще п'ять осіб, з огляду на кількість прописаних і можливу кількість людей, що проживають у цих квартирах", – сказав заступник директора департаменту реагування ДСНС Петро Коротинський на брифінгу в Києві.

Що відомо про вибух у багатоповерхівці в Дрогобичі? У Дрогобичі на Львівщині близько 3 ночі 28 серпня прогримів потужний вибух газу. Він повністю обвалив стіну одного з під'їздів у цьому чотирьохповерховому будинку, внаслідок чого зруйновано 13 квартир.



Під завалими знайшли тіла щонайменше двох загиблих людей.



Наразі на місці інциденту працюють 70 рятувальників та правоохоронці, які встановлюють обставини інциденту та розбирають завали.