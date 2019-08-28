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      Взрыв многоэтажки в Дрогобыче: под завалами могут быть еще 5 человек

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      Разрушенная взрывом многоэтажка в Дрогобыче
      Разрушенная взрывом многоэтажка в Дрогобыче / ГСЧС

      В Дрогобыче сильный взрыв газа разрушил часть 4-этажного жилого дома. Известно о двух погибших, но под завалами могут быть еще 5 человек.

      Спасатели несколько часов разбирают завалы дома и уже спасали 6 человек, из которых 4 ребенка. Пострадавших с различными степенями тяжести госпитализировали в Дрогобычскую городскую больницу.

      Важно: В Дрогобыче взрыв газа уничтожил часть многоэтажки: возросло число погибших

      В медицинские учреждения Дрогобыча госпитализировано 7 пострадавших, из них 4 ребенка в возрасте 6, 9, 12 и 17 лет. Двое пострадавших, из них 1 ребенок, находятся в тяжелом состоянии,
      – указали в департаменте Львовской ОГА.

      Среди пострадавших – 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний юноша, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года.

      По предварительной информации, под завалами до сих пор могут находиться люди. Поэтому, спасатели продолжают поисковые работы и будут расчищать завалы, пока не найдут всех жильцов дома, судьба которых до сих пор неизвестна.

      "Под завалами могут находиться еще пять человек, учитывая количество прописанных и возможное количество людей, проживающих в этих квартирах", – сказал заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве.

      Что известно о взрыве в многоэтажке в Дрогобыче?​
      В Дрогобыче Львовской области около 3 ночи 28 августа прогремел мощный взрыв газа. Он полностью обрушил стену одного из подъездов в этом четырехэтажном доме, в результате чего разрушено 13 квартир.

      Под завалами нашли тела менее двух погибших людей.

      Сейчас на месте инцидента работают 70 спасателей и правоохранители, которые устанавливают обстоятельства инцидента и разбирают завалы.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Взрыв в Дрогобыче Постраждалі Чрезвычайное происшествие ГСЧС Взрыв Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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