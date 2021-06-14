Об этом заявил руководитель Уголовной практики юридической компании "Миллер", адвокат Алексей Носов, комментируя сегодняшнее вручение НАБУ обвинительного акта своему клиенту Евгению Дыхне и направление дела в суд.

Мы считаем Евгения Дыхне невиновным... Следствие длилось около двух лет. Детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. У них нет доказательств причастности нашего Клиента к инкриминируемому ему правонарушению, так как самого правонарушения не было, как факта,

– говорится в его сообщении на странице Facebook компании.

Напомним, 7 сентября 2020 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили Евгению Дыхне, как бывшему и. о. руководителя ГП "Международный аэропорт "Борисполь", о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Ему и начальнику службы арендных отношений инкриминируют убытки в размере 16,5 млн грн из-за подписания так называемых предварительных договоров на аренду площадей в терминалах аэропорта.

Адвокат приводит аргумент стороны защиты о том, что Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту "Борисполь" или государству, но своими эффективными действиями избежал их.

В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание,

– считает Алексей Носов.

Он отметил, что, когда во времена руководства Евгения Дыхне терминал D аэропорта "Борисполь" заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема – отсутствие инфраструктуры. В терминале не было атрибутов, которые являются необходимыми и комфортными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и тому подобное.

Решение проблемы было затруднено так как Фонд государственного имущества неоправданно долго проводил конкурсы на сдачу имущества в аренду – до 2 лет. "Борисполь", на фоне стремительно растущего пассажиропотока и "безвиза", мог еще на 2 года остаться без современных терминальных сервисов.

Поэтому Евгений Дыхне, по мнению адвоката, задействовал эффективный метод, который, задолго до его прихода на должность в аэропорт, использовало предприятие. Речь о предварительных договорах аренды, которые по сути являются договорами о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда госимущества. По условиям этих контрактов арендатор платил цену, рассчитанную по соответствующей Методике Фонда. 70% от этой арендной платы шли через Фонд в бюджет Украины, а 30% оставались аэропорту. А после проведения соответствующего конкурса арендатор обязывался освободить помещение, если победит другой претендент.

Алексей Носов отмечает, что "такие договоры начали использовать в "Борисполе" во время Евро-2012, когда ожидался срочный ввод в эксплуатацию вновь построенной инфраструктуры аэропорта, наплыв огромного количества иностранцев, а Фонд государственного имущества и тогда проводил конкурсы аренды по два года. Ни один из этих договоров никогда не был признан недействительным в суде... За примерно десять лет в аэропорту "Борисполь" было заключено более сотни договоров предварительной аренды. Но только два случайных предварительных договора являются сутью преступления, которое НАБУ инкриминирует нашему Клиенту".

Евгений Дыхне возглавил международный аэропорт "Борисполь" в 2014 году. Согласно финансовой отчетности по международным стандартам, уже в 2015 году прибыль госпредприятия составила 540 млн грн, тогда как в 2014 году был зафиксирован убыток в 513,3 млн грн, а в 2013 году – убыток в 77,4 млн грн.

Как комментировали экономические эксперты, претензии к бывшему директору аэропорта "Борисполь" со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, регулирующего отношения аренды.

Ранее в интервью СМИ, Евгений Дыхне назвал это производство продуктом несовершенства украинского законодательства: "Если площадь не сдавалась в аренду, это ноль и даже минус. У предприятия есть большие расходы на каждый квадратный метр площади, которая не работает, но содержится...".

В 2020 году журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" присвоил Евгению Дыхне первое место в номинации "Антикризисный менеджер" за возвращение прибыльности аэропорту "Борисполь" и сохранение МАУ в кризисный 2020 год.