В деле 11 и 12 мая состоялись первые с момента нападения России на Украину слушания по видеосвязи. Их проводит Переяславский горрайонный суд Киевской области.

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Экс-полицейского просят освободить на фронт

Суд решил продлить обвиняемым меры пресечения. Заседание, которое должно было состояться в марте, переносили, а меры предосторожности до мая продолжали автоматически.

Прокурор Сергей Самчук рассказал, что фигуранты дела Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей останутся под залогом.

Еще один обвиняемый, экс-полицейский Иван Приходько и дальше останется в СИЗО. При этом его защита просит об освобождении для того, чтобы он мог поехать на фронт. Об этом адвокат ходатайствует перед областной и Генеральной прокуратурой. При этом прокурор Сергей Скамчук заявил, что такого ходатайства не поступало.

По словам адвоката Виктора Чевгуза, обвинение Приходько по 616 статье подлежит тому, чтобы его освободили из-под стражи.

Если такое решение будет, то в течение 24 часов Приходько должен прийти в военкомат и его отправляют куда-то в Вооруженные Силы Украины. Дело против него могут приостановить, но выделить в отдельное производство,

– объяснил адвокат Чевгуз.

Как он уверяет, обвиняемого это не освободит от уголовной ответственности за преступление. Только могут выпустить из-под стражи, чтобы Приходько ушел на фронт.

Что говорят родственники убитого Тлявова

Бабушка убитого мальчика считает, что такое развитие событий может затянуть дело. Поэтому она против того, чтобы Приходько забирали на войну из СИЗО.

Он аж кричит, так рвется ехать воевать. Верховная Рада проголосовала же за изменения, теперь он тоже подпадает. Я не понимаю, как можно выпускать, приговора суда нет,

– говорит женщина.

Адвокат же аргументирует такие действия тем, что статья обвинения в убийстве по неосторожности предусматривает для Приходько 5 лет лишения свободы. Тот под стражей провел три. Якобы больше половины срока отбыл, а вину до сих пор не доказали. Чевгуз не понимает, зачем держать.

В ходе последнего заседания назначили еще повторную экспертизу, которая должна установить точные обстоятельства смерти 5-летнего мальчика. В следующий раз суд должен заседать 15 июня.

Коротко об убийстве

Горе произошло 31 мая 2019 в Переяславе-Хмельницком. Двое полицейских, их друг и подросток отдыхали на одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли в металлические банки.

В 80 метрах от развлечений компании играли дети. В 15:36 один из них Кирилл Тлявов получил пулю в голову. Ребенка сразу отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой, переломом височной кости.

Хирург обнаружил в голове Кирилла пулю, ему сделали операцию, но мальчик умер. Правоохранители установили причастных. Обвиняемые – Владимир Петровец, Дмитрий Кривошей и экс-полицейский Иван Приходько.

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