Обвиняемых в организации теракта в Харькове таки готовят к обмену

Суд в Харькове завершил рассмотрение уголовного производства в отношении организации террористического акта в городе в 2015 году. Суд должен объявить приговор уже в субботу, 28 декабря, а прокурор попросил изменить меру пресечения для трех подозреваемых, потому что это нужно для запланированного обмена пленными.

В то же время прокурор просил для них максимального наказания в виде пожизненного заключения, сообщает "Depo.Харьков".

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Прокурор Владимир Лымарь отметил, что именно Россия настаивала, чтобы их включили в список на обмен. По его словам, это лишний раз доказывает их причастность к организации теракта в Харькове.

В организации террористического акта подозревают троих мужчин:

Владимир Дворников – 41-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;

Виктор Тетюцкий – 37-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;

Сергей Башлыков – 33-летний житель Харькова.

Что известно о теракте в Харькове?

Террористический акт был осуществлен во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года. Активисты прошли только 100 метров, как сработало взрывное устройство.



В результате теракта погибли четыре человека, среди которых были полковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний активист Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук и активист Евромайдана Игорь Толмачев.