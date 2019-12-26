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      Обвиняемых в организации теракта в Харькове таки готовят к обмену

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      Обвиняемых в организации теракта в Харькове обменяют на украинцев с оккупированных территорий / myrotvorets.center

      Суд в Харькове завершил рассмотрение уголовного производства в отношении организации террористического акта в городе в 2015 году. Суд должен объявить приговор уже в субботу, 28 декабря, а прокурор попросил изменить меру пресечения для трех подозреваемых, потому что это нужно для запланированного обмена пленными.

      В то же время прокурор просил для них максимального наказания в виде пожизненного заключения, сообщает "Depo.Харьков".

      К слову: Членов банды "Мангуста", причастных к захвату Мариуполя в 2014-м, отпустят в рамках обмена

      Прокурор Владимир Лымарь отметил, что именно Россия настаивала, чтобы их включили в список на обмен. По его словам, это лишний раз доказывает их причастность к организации теракта в Харькове.

      В организации террористического акта подозревают троих мужчин:

      • Владимир Дворников – 41-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;
      • Виктор Тетюцкий – 37-летний экс-боец "Беркута", житель Харькова;
      • Сергей Башлыков – 33-летний житель Харькова.

      Что известно о теракте в Харькове?
      Террористический акт был осуществлен во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года. Активисты прошли только 100 метров, как сработало взрывное устройство.

      В результате теракта погибли четыре человека, среди которых были полковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний активист Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук и активист Евромайдана Игорь Толмачев.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Новости политики Беркут Новости Харькова Теракт в Харькове
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