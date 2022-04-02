Оккупанты наблюдали за митингом, и когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали забирать жителей. Впоследствии начались взрывы и массовые обстрелы.

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Из-за этих событий глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал оккупантов обычными трусами. Он отметил, что в Энергодаре украинцы не боятся выходить на протесты против российских оккупантов.

А россияне боятся, стреляют, бросают гранаты… Обычные трусы, которых мы обязательно выгоним с каждого клочка нашей земли,

– сообщил Ермак.

В результате сегодняшних обстрелов уже сообщили о 4 пострадавших. Это люди с травмами разной степени тяжести. Медики пытаются спасти их жизнь.

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