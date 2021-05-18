Уж не знаю, специально были проведены обыски у одного из соседей Виталия Владимировича, или это так совпало. Но сначала (когда появилась новость про обыски в этом доме) у многих возник едва ли не шок: неужели обыск у самого Виталия Кличко? Вновь возникло ощущение саспенса (тревожного ожидания). Но довольно скоро выяснилось, что нет, это – ложная тревога.

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Однако мэр Киева отреагировал очень нервно.

Может быть даже слишком нервно. Он считает, что силовики приходили именно к нему. Сама тональность этого заявления выглядела очень нервозной.

В этой связи две версии.

Либо это банальный пиар (отсюда и чрезмерная эмоциональность), и стремление выставить себя в роли политической жертвы. Это традиционный прием для украинских политиков. Но сейчас с такими заявлениями не выделишься на общем фоне. Об этом на днях говорил Медведчук, сегодня же на это намекают и в пресс-службе Петра Порошенко. Либо Виталий Кличко действительно очень обеспокоен и даже в состоянии стресса. Неужели есть чего бояться? Возможно, после обысков у Артура Палатного, Виталий Владимирович ожидает прихода правоохранителей и к себе.

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Но мне кажется, что мэра Киева скорее пугают, специально вводят его в повышенное нервозное состояние.

Если бы Виталия Кличко действительно хотели снять с должности главы Киевской горгосадминистрации, или провести у него показательные обыски, то наверняка сделали бы это неожиданно и резко, как это уже не раз происходило за последние месяцы (у других людей и по другим поводам).

Конечно, такие риски для мэра Киева сохраняются.

Но, возможно, на данный момент для Офиса Президента достаточно демонстрации силы центральной власти и отсутствия "неприкосновенных".