Так, 17 января глава ОО "Строим Украину вместе" Игорь Финканин утром выложил фото. На них можно увидеть решение Лычаковского районного суда Львова. Оно предполагало разрешение на проведение обыска в помещении Львовского областного ТЦК и СП.

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В соответствующем постановлении отмечают, что причина разрешения на проведение обыска – поиск и изъятие доказательств, касающихся приостановки призыва на службу сотрудников двух предприятий Львова.

В ТЦК и СП провели обыски

Суспильному пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что обыски, по состоянию на 15:42 17 января, уже состоялись. Их проводили в рамках уголовного производства – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Изъяты документы, предоставляется правовая оценка действий руководства областного территориального центра комплектования и социальной поддержки при принятии соответствующих решений. Подозрение еще никому не объявили. По результатам проведения следственных розыскных действий и их анализа будет принято законное обоснованное решение,

– отметила Юлия Шевченко.

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень в эфире "Суспильное. Сопротивление" отметил, что представители ТЦК и СП со следствием сотрудничают.

"Насколько нам известно, насколько мы обладаем ситуацией, очевидно все сотрудничают с правоохранителями, проводится плановая, спокойная работа правоохранителей, действующих в пределах своих полномочий. И очевидно, что говорить о деталях до тех пор, когда непосредственно будут вручены те или иные подозрения, будут ли осуществлены те или иные меры преждевременно", – отметил он.

Тарас Грень заверил, что знает, что областной ТЦК сотрудничает с правоохранителями. Следовательно, все, что от них требуется, они предоставляют, в частности, и доступ.

Как следствие – ждем непосредственно результатов всех следственных действий и тогда уже можно будет говорить о резонансных вещах, когда они будут и если они будут,

– добавил Тарас Грень.

Журналисты Суспильного не получили комментария по поводу ситуации от Львовского областного ТЦК и СП. Также они направили информационный запрос и ожидают ответа. На официальных страницах Львовского областного ТЦК и СП также отсутствует информация.