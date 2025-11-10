Коррупция в энергетике: САП инициирует служебное расследование из-за возможной утечки данных

САП 10 ноября начала служебное расследование. Оно связано с вероятной утечкой данных досудебного следствия, которое проводят вместе с НАБУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Почему начали служебное расследование?

По данным САП, 10 ноября руководитель Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования. Она касается возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП в сфере энергетики.

Решение приняли на основании рапорта одного из прокуроров САП, который осуществляет процессуальное руководство в разоблачении коррупционной схемы в энергетической сфере и других дел.

Отмечается, что результаты могут стать основанием для административных или процессуальных решений. Служебное расследование осуществляет отдел внутреннего контроля САП.

Коррупция в энергетике: что известно?