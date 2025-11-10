Корупція в енергетиці: САП ініціює службове розслідування через можливий витік даних

САП 10 листопада розпочала службове розслідування. Воно пов'язане з імовірним витоком даних досудового слідства, яке проводять разом з НАБУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Чому розпочали службове розслідування?

За даними САП, 10 листопада керівник Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування. Вона стосується можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП у сфері енергетики.

Рішення ухвалили на підставі рапорту одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у викритті корупційної схеми в енергетичній сфері та інших справ.

Зазначається, що результати можуть стати підставою для адміністративних або процесуальних рішень. Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП.

Корупція в енергетиці: що відомо?