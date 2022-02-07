Экономист Борис Кушнирук отметил, что это обыски наносят удар как по международному имиджу страны, так и имиджу власти внутри страны.

По его словам, это полностью дискредитирует Украину как правовое государство.

"Такого не должно быть, и это не зависит от того, о каком бизнесе идет речь – о большом, малом или среднем. Представляете, если они позволяют себе так обращаться с большим бизнесом, как нагло и безоговорочно они это делают с малым бизнесом?", – спрашивает Кушнирук.

Напомним, налоговая служба обнародовала ряд документов, которые подтверждают, что налоговых долгов у компании "Метинвест" нет. Но обыски были проведены. Компания сообщила о давлении на бизнес и призвала правоохранителей работать в правовом поле.

Общие налоговые вычеты "Метинвеста" на протяжении 2021 года составили почти 53 млрд грн, что более чем в 2 раза больше за год до того.