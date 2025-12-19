"Дело Миндича" дало доказательства для другого уголовного дела Ермака, – НАБУ

Обыски у бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в конце ноября не были связаны с делом "Мидас". Они касались другого уголовного производства.

Следователи не объявили о подозрении Ермаку, поскольку расследование продолжается. Об этом рассказал детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в интервью "Есть вопросы", передает 24 Канал.

Смотрите также В сети пишут об обысках НАБУ у мэра Луцка и председателя Волынского облсовета

Что известно об обысках у Ермака?

По словам детектива, информация из "пленок Миндича" помогла НАБУ и прокурорам САП в другом деле в отношении Ермака. Однако подозрение ему пока не объявлено, поскольку продолжаются необходимые процессуальные процедуры.

Магамедрасулов также уточнил, что изначально работа НАБУ по делу "Мидас" касалась Министерства обороны и деятельности Тимура Миндича, но следствие до сих пор продолжается. Он не назвал ключевую фигуру коррупционных схем.

Напомним! В пятницу 28 ноября НАБУ провело обыски в квартире Ермака. В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил о его отставке с должности руководителя Офиса Президента.

"Дело Миндича": последние новости