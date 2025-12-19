"Справа Міндіча" дала докази для іншої кримінальної справи Єрмака, – НАБУ

Обшуки у колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака наприкінці листопада не були пов'язані зі справою "Мідас". Вони стосувалися іншого кримінального провадження.

Слідчі не оголосили про підозру Єрмакові, оскільки розслідування триває. Про це розповів детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в інтерв'ю "Є питання", передає 24 Канал.

Що відомо про обшуки у Єрмака?

За словами детектива, інформація з "плівок Міндіча" допомогла НАБУ та прокурорам САП в іншій справі щодо Єрмака. Однак підозру йому наразі не оголошено, оскільки тривають необхідні процесуальні процедури.

Магамедрасулов також уточнив, що початково робота НАБУ у справі "Мідас" стосувалася Міністерства оборони та діяльності Тимура Міндіча, але слідство досі триває. Він не назвав ключову фігуру корупційних схем.

Нагадаємо! У п'ятницю 28 листопада НАБУ провело обшуки в помешканні Єрмака. Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив про його відставку з посади керівника Офісу Президента.

