НАБУ проводит обыски у генерала СБУ Сергея Дуки: СМИ обнародовали первые кадры

НАБУ провело обыски у генерала СБУ / Фото из открытых источников
4 ноября в сети появились кадры обысков, проводимых НАБУ у первого заместителя начальника департамента СБУ Сергея Дуки. Детективы прибыли в поместье генерала, который перед этим заблокировал проход и угрожал им оружием.
Об этом пишет "Украинская правда".
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Что известно об обысках у генерала СБУ?
На кадрах видны сотрудники НАБУ возле дома генерала Сергея Дуки. Во время одного из обысков высокопоставленный чиновник СБУ угрожал детективам огнестрельным оружием и блокировал доступ к месту проведения следственных действий.
НАБУ проводит обыски у генерала СБУ / "Украинская правда"
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Напомним, 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП проводят около 70 обысков по всей Украине в рамках спецоперации "Карфаген", направленной на разоблачение прикрытия мошеннических колл-центров. По данным антикоррупционных органов, к этой афере могли быть причастны должностные лица СБУ, Национальной полиции, прокуратуры и криминальные авторитеты.
Следственные действия в отношении высокопоставленных сотрудников СБУ начались после изучения телефона ранее задержанного Андрея Осипова по прозвищу "Криминал". Среди тех, у кого проводят обыски, – генерал Сергей Дука, начальник управления внутренней безопасности СБУ Антон Кравчук и чиновник Александр Ковальчук.
В СБУ подтвердили проведение обысков на основании судебных постановлений и заявили, что содействуют процессуальным действиям антикоррупционных органов. В то же время Национальная полиция отстранила от исполнения обязанностей своих сотрудников, в отношении которых НАБУ проводило следственные действия, на время служебного расследования.
Проверка должна установить обстоятельства возможной причастности правоохранителей к прикрытию незаконной деятельности колл-центров.
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