Обзор ситуации на фронте и карты от ISW / Генеральный штаб ВСУ (иллюстративное изображение)
На нескольких участках фронта продолжаются активные бои. Украинские военные проводят контратаки в Сумской и Харьковской областях, в то время как российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на Лиманском направлении и продвинуться к Дружковке и Доброполью.
Об основных изменениях на фронте сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
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Что происходит на поле боя?
Сумское направление
На севере Сумской области украинские источники сообщали об освобождении Яблуновки, Алексеевки и Варачино. Также Силы обороны якобы продвинулись вблизи Басовки, к югу от Юнаковки и в направлении Андреевки.
Российская сторона опровергает эти сообщения. В ISW отметили, что на данный момент не располагают достаточными визуальными доказательствами, чтобы подтвердить смену контроля над этими территориями.
Харьковское направление
Украинские военные продолжают операцию "Медвежья ловушка" к северу и северо-востоку от Великого Бурлука. За последние недели Силы обороны освободили здесь более 200 квадратных километров территории и сорвали попытки россиян окружить украинские подразделения.
По сообщению военного обозревателя Константина Машовца, украинские силы также окружили часть российских военных к западу от Артильного. Россияне продолжали проводить атаки к северу и северо-востоку от Харькова, однако подтвержденных прорывов не было.
Их попытка механизированного штурма в направлении Колодезного также не дала результата из-за ударов украинских дронов.
Купянское и Лиманское направления
На Купянском направлении российские военные проникли на северо-восточные окраины Купянска-Узлового. Также оккупанты провели атаку к северо-востоку от Боровой, но не продвинулись.
На Лиманском направлении россияне пытаются форсировать реку Жеребец, чтобы вернуть утраченные позиции. По словам представителя украинской бригады, около 80% потерь оккупантов на этом участке приходится на попытки переправы через реку под ударами Сил обороны. Для продолжения штурмов россияне могут задействовать резервы.
Славянское и Константиновское направления
К востоку от Славянска российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время на Константиновском направлении оккупанты продвинулись в сторону Дружковки вдоль реки Казенного Торца.
По оценке Машовца, они захватили Сергеевку и, возможно, продвинулись в центральной части Торского. Украинские военные в то же время зачистили от российских инфильтрационных групп Павловку, Новопавловку и Новониколаевку.
Добропольское направление
К юго-востоку от Доброполья украинские военные вернули часть позиций. По данным Машовца, Силы обороны контролируют рубеж Степы – Кучеров Яр и контратакуют вблизи Вольного.
Также украинские подразделения очистили от оккупантов Доброполье, Ганновку, Сергеевку и Новоподгородное. В то же время небольшие группы россиян могут оставаться в Молодецком, а бои продолжаются в районах Черниговки и Водянского.
Россияне пытаются продвигаться на этом участке, в частности, используя бронетехнику, мотоциклы и туман для прикрытия пехотных групп. Однако украинские силы сдерживают их и не позволяют приблизиться к трассе Т-0514 Доброполье – Краматорск.
Новопавловское направление
На Новопавловском направлении 22 ноября наземной активности не фиксировали. В то же время украинские военные вошли в Привольное и Вольное Поле к югу и юго-востоку от Александровки, сообщил Константин Машовец.
Ранее мы рассказывали о том, что ударные беспилотники Сил обороны Украины систематически наносят удары по логистическим маршрутам российских войск на временно оккупированных территориях. В результате атак передвижение по этим дорогам становится все более опасным для оккупантов.
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