В Одесской области правоохранители 15 мая нашли 4-летнюю Амину Витичак. Поиски девочки продолжались с 14 мая.

Ребенка нашли на расстоянии 10 километров от дома. В Департаменте уголовного розыска рассказали, что такой положительный результат является следствием скоординированной работы правоохранителей, волонтеров и односельчан.

Обратите внимание Мы все ее очень любили – односельчане рассказали о девочке, на которую перевернулся трактор

Ребенок найден. Очень напуганная, голодная, однако к счастью живая,

– говорится в сообщении.

Поиски продолжались примерно 10 часов. К ним привлекли более 200 человек.



Амина Витичак / Департамент уголовного розыска​

В Одесской области нашли Амину Витичак: смотрите видео

Детали о поисках Амины Витичак