Очень напуганная и голодная: в Одесской области спасатели отыскали 4-летнюю девочку
В Одесской области правоохранители 15 мая нашли 4-летнюю Амину Витичак. Поиски девочки продолжались с 14 мая.
Источник:Департамент уголовного розыска
Ребенка нашли на расстоянии 10 километров от дома. В Департаменте уголовного розыска рассказали, что такой положительный результат является следствием скоординированной работы правоохранителей, волонтеров и односельчан.
Обратите внимание Мы все ее очень любили – односельчане рассказали о девочке, на которую перевернулся трактор
Ребенок найден. Очень напуганная, голодная, однако к счастью живая,
– говорится в сообщении.
Поиски продолжались примерно 10 часов. К ним привлекли более 200 человек.
Амина Витичак / Департамент уголовного розыска
В Одесской области нашли Амину Витичак: смотрите видео
Детали о поисках Амины Витичак
- Амина Витичак исчезла около 16:00 14 мая.
- На место происшествия прибыли руководители районной полиции, а также следователи криминального блока.
- Правоохранители, волонтеры и односельчане девочки провели целый ряд поисковых мероприятий.
- В частности, прочесывали поля, посадки, кладбища, а также заброшенные здания.
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