На Буковине попрощались с 6-летней девочкой, которая погибла 12 мая. В тот день на ребенка перевернулся трактор. Односельчане вспоминают ее как хорошую и жизнерадостную девочку.

Похороны 6-летней Маши состоятся 15 мая в селе Большая Буда. Односельчане шокированы трагедией и отметили, что для них это – невыразимая боль.

Важно На Буковине трактор перевернулся на 6-летнюю девочку

Ребенку было всего 6 лет и она только заканчивала первый класс. Училась Маша хорошо, а к своему дню рождения не дожила 3 ​​месяца – в августе ей должно было исполниться 7 лет.

Очень активна была, жизнерадостная. Часто забегала к нам. Мы все ее очень любили. Это для всех такой страшный шок, что передать невозможно. Она останется в памяти на всю жизнь,

– сказала соседка Мария.

Она добавила, что ребенок был очень привязан к отцу и всегда любил с ним везде ходить.

Детали трагедии

По утверждению односельчан, в тот вечер девочка начала просить отца, чтобы он взял ее с собой в трактор. Мужчина сначала отказывался, но ребенок очень просил и плакал. Поэтому отец посадил дочь в трактор и поехал в соседнее село по делам.

Уже вечерело, и он решил сократить путь, поехав степной дорогой. Но когда ехал мимо ямы, которая образовалась от высохшего озера, трактор перевернулся.



На Буковине погибла 6-летняя пассажирка трактора / Фото Нацполиции

Семья была верующая, отец не пил

В селе все отзываются о семье хорошо. Мол, семья верующая, поэтому даже не говорилось об алкоголе. Сам мужчина – мастер на все руки, все умеет делать по хозяйству, долгое время работал и в Черновцах на предприятии.

Как отметили соседи, родители дочь очень любили и саму ее не выпускали даже за ворота: дом возле дороги, поэтому боялись. В семье есть еще маленький братик, которому чуть больше полгода.

Если бы я мог знать, что такое случится. Она так просилась со мной. Маша для меня все. Это для меня рана до конца жизни,

– сказал отец девочки.

Семья признается, что особенно больно им было слышать обвинения от посторонних людей в соцсетях – мол, отец был пьян, не заботился о ребенке. Это опроверг и отец девочки, и правоохранители.

На Буковине прощаются с 6-летней Машей / Фото "Молодий Буковинець"