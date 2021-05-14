На Буковині попрощалися із 6-річною дівчинкою, яка загинула 12 травня. Того дня на дитину перекинувся трактор. Односельчани згадують її як добру та життєрадісну дівчинку.

Похорони 6-річної Марійки відбудуться 15 травня у селі Велика Буда. Односельчани шоковані трагедією та наголосили, що для них це – невимовний біль.

Важливо На Буковині трактор перекинувся на 6-річну дівчинку

Дитині було лише 6 років і вона тільки-но закінчувала перший клас. Вчилася Марійка добре, а до свого дня народження не дожила 3 місяці – у серпні їй мало виповнитися 7 років.

Дуже активна була, життєрадісна. Часто забігала до нас. Ми всі її дуже любили. Це для всіх такий страшний шок, що передати неможливо. Вона залишиться у пам’яті на все життя,

– сказала сусідка пані Марія.

Вона додала, що дитина була дуже прив'язана до батька і завжди любила з ним всюди ходити.

Деталі трагедії

За твердженням односельчан, того вечора дівчинка почала просити батька, щоби взяв її з собою в трактор. Чоловік спершу відмовлявся, але дитина дуже просилася і плакала. Тож батько посадив доньку в трактор і поїхав до сусіднього села у справах.

Уже вечоріло, і він вирішив скоротити шлях, поїхавши степовою дорогою. Але коли їхав повз яму, яка утворилася від висохлого озера, трактор перевернувся.



На Буковині загинула 6-річна пасажирка трактора / Фото Нацполіції

Родина була віруюча, батько не пив

У селі всі відгукуються про родину добре. Мовляв, сім'я віруюча, тож навіть не мовилося про алкоголь. Сам чоловік – майстер на всі руки, усе вміє робити по господарству, тривалий час працював і у Чернівцях на підприємстві.

Як наголосили сусіди, батьки доньку страшенно любили й саму її не випускали навіть за ворота: будинок біля дороги, тож боялися. У сім'ї є ще маленький братик, якому трохи більше пів року.

Якби ж я міг знати, що таке трапиться. Вона так просилася зі мною. Марійка для мене все. Це для мене рана до кінця життя,

– сказав батько дівчинки.

Родина зізнається, що особливо боляче їм було чути звинувачення від сторонніх людей у соцмережах – мовляв, батько був п'яним, не дбав про дитину. Це спростував і батько дівчинки, і правоохоронці.

На Буковині прощаються з 6-річної Марійкою / Фото "Молодий Буковинець"