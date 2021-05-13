У селі Байраки Чернівецького району 12 травня трапилася смертельна ДТП. Внаслідок інциденту загинула 6-річна пасажирка.

Деталі трагедії на Буковині

Водій трактора не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перекинувся.

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Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний житель села Велика Буда Чернівецького району, керуючи трактором, допустив його перекидання,

– розповіли у поліції.

На місце події виїхали правоохоронці та медики. Однак від отриманих травм дитина, яка перебувала у тракторі, померла на місці.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення правил дорожнього руху.

Зверніть увагу! 11 травня у Люблінському воєводстві Польщі трапилася смертельна ДТП за участю українців. 63-річна водійка з невідомих причин з’їхала на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок цього 9-річна пасажирка отримала важкі травми голови. На жаль, медикам не вдалося реанімувати дитину – вона померла.

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