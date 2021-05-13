В селе Байраки в Черновицком районе 12 мая произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибла 6-летняя пассажирка.

Детали трагедии на Буковине

Водитель трактора не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся.

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Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание,

– рассказали в полиции.

На место происшествия выехали правоохранители и медики. Однако от полученных травм ребенок, который находился в тракторе, умер на месте.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения правил дорожного движения.

Обратите внимание! 11 мая в Люблинском воеводстве Польши произошло смертельное ДТП с участием украинцев. 63-летняя водитель по неизвестным причинам съехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком. В результате 9-летняя пассажирка получила тяжелые травмы головы. К сожалению, медикам не удалось реанимировать ребенка – он ​​умер.

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