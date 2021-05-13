На Буковине трактор перевернулся на 6-летнюю девочку
В селе Байраки в Черновицком районе 12 мая произошло смертельное ДТП. В результате инцидента погибла 6-летняя пассажирка.
Источник:Нацполиция
Детали трагедии на Буковине
Водитель трактора не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся.
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Предварительно правоохранители установили, что 43-летний житель села Большая Буда Черновицкого района, управляя трактором, допустил его опрокидывание,
– рассказали в полиции.
На место происшествия выехали правоохранители и медики. Однако от полученных травм ребенок, который находился в тракторе, умер на месте.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения правил дорожного движения.
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