Очень плохие новости для Путина, или США ударят санкциями по планам Кремля
Член Сената США от Республиканской партии Джон Барассо и сенатор Тед Круз внесли законопроект о новых санкциях против "Северного потока-2".
И этот законопроект в полной мере соответствует ожиданиям, а именно – фактический запрет на страхование оборудования и техники, выполняющей работы по трубокладе, модернизацию техники и судов для этих работ, а так же размещение в портах объектов, предназначенных для этих работ на "Северном потоке-2".
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"Северному потоку-2" ломают руки
Но, есть в этом законопроекте очень вкусная вишенка. Ведь зная неповоротливость бюрократической машины США, да еще и стрессовый фон от протестов, переросших в масштабные погромы, говорить об экспресс-принятии данного пакета санкций, не приходится. Но в законопроекте уже прописано, что вне зависимости от дня, месяца и года его принятия, действия начинается с декабря 2019 года.
То есть, фактически, если закон будет принять в июле, а российский трубоукладчик "Академик Черский" застрахует какая-то безумная компания в июне, то компания однозначно попадает в черный список Минфина США, а сама страховка аннулируется.
А это значит, что даже будучи пока не принятым, новый пакет санкций уже действует, что целиком и полностью связывает России руки по любым попыткам продвинуться еще хотя бы на метр, в вопросе трубоукладки "Северного потока-2".
Ну, что, пора "Академика Черского" гнать назад, или пускай уже остается в Балтике, а то еще затонет на обратном пути.