Член Сената США от Республиканской партии Джон Барассо и сенатор Тед Круз внесли законопроект о новых санкциях против "Северного потока-2".

И этот законопроект в полной мере соответствует ожиданиям, а именно – фактический запрет на страхование оборудования и техники, выполняющей работы по трубокладе, модернизацию техники и судов для этих работ, а так же размещение в портах объектов, предназначенных для этих работ на "Северном потоке-2".

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