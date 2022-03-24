В фейсбуке Генштаба ВСУ появилось очередное крутое видео. На нем можно увидеть, как наши военные разбомбили вражеский танк.

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Танк разлетелся "в щепки"

На видео можно увидеть, как танк противника стоит на дороге. И в какой-то момент точным ударом наши военные превращают его в металлолом. Пламя от взрыва поднялось очень высоко, а вместе с ним – башня танка оккупантов.

Из рубрики #ЕТАНЧИК. Свежее. Наслаждайтесь...,

– говорится в сообщении.

Смотрите на видео, как украинские бойцы уничтожили российский танк:

К слову, снять зрелищное видео удалось с помощью дрона "Аист". Их вооруженные силы Украины взяли на вооружение в мае 2021 года.

Стоит внимания – Украинские защитники разбомбили оккупантов – смотрите видео: