Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на странице союза в фейсбуке. Как отмечается, предприниматели также готовы самостоятельно обращаться к польскому правительству и в польский суд для решения этих вопросов.

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"Еще совсем недавно наши перевозчики неделями стояли на польско-украинской границе, не имея возможности ввезти в Польшу продукцию наших предприятий из-за запрета польского правительства. В конце концов этот вопрос был снят. И теперь новая беда: закрыт пропускной переход Ягодин, польские перевозчики блокируют дороги. В результате смены маршрутов очередь из следующих в Украину фур растянулась на 70 километров", – подчеркнули в СМПУ.

В союзе также добавили, что правительство должно активнее работать с польскими коллегами для устранения искусственных причин подобных очередей на границе.

Очередь украинских перевозчиков на границе: смотрите видео

"Как отрасль мы уже пережили неурегулированность согласования ветеринарных документов, все новых и новых требований польской таможенной службы, решение польского правительства о запрете ввоза некоторой продукции, забастовки фермеров и прочее. Все это негативно влияет на экономику наших молочных предприятий", – отметили в Союзе молочных предприятий Украины.

Обратите внимание! В то же время, как сообщили в министерстве восстановления, с 15 мая движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" работает в обычном режиме. Разблокировать пункт пропуска удалось в результате переговоров с Министерством инфраструктуры и развития Польши, руководством Люблинского воеводства.