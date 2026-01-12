На границе с Украиной возникли огромные очереди: где стоит больше всего транспорта
- На границе с Украиной в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" зафиксированы очереди из 100 и 110 автомобилей соответственно.
- На въезд в Украину также ожидают 8 автобусов в "Краковце" и 10 автобусов в "Шегини".
В двух пунктах пропуска на въезд в Украину зафиксировано накопление транспорта. В очереди стоят как автомобили, так и автобусы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Где на границе с Украиной сейчас есть очереди?
В ГПСУ отметили, что по состоянию на 08:30 12 января напротив пункта пропуска "Краковец" находится 100 автомобилей на въезд в Украину. А напротив пункта пропуска "Шегини" на въезд ожидает 110 автомобилей.
В других пунктах пропуска пробок как на въезд, так и на выезд не наблюдается.
Также напротив пункта пропуска "Краковец" на въезд в Украину ожидает 8 автобусов, напротив пункта пропуска "Шегини" – 10 автобусов. На выезд из Украины накопления автобусов не зафиксировано,
– говорится в сообщении.
Пограничники призвали водителей учитывать погодные условия, заблаговременно планировать маршрут, корректно рассчитывать время в пути и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Когда раньше были очереди на границе?
Вечером 3 января на выезд из Украины наблюдались в очереди. Тогда наибольшие накопления транспорта были на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов".
Тогда на въезд в Украину было сложно на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". Так, до пункта пропуска "Медика – Шегини" образовалась пробка длиной около 2 километров.
Интересно, что 31 декабря на выезд из Украины не было очередей ни на одном из пунктов пропуска. Ни из автобусов, ни из автомобилей.