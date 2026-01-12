На кордоні з Україною виникли величезні черги: де стоїть найбільше транспорту

У двох пунктах пропуску на в'їзд в Україну зафіксовано накопичення транспорту. У черзі стоять як автомобілі, так і автобуси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Де на кордоні з Україною зараз є черги?

У ДПСУ зазначили, що станом на 08:30 12 січня навпроти пункту пропуску "Краківець" перебуває 100 автівок на в'їзд в Україну. А навпроти пункту пропуску "Шегині" на в'їзд очікує 110 автівок.

В інших пунктах пропуску заторів як на в'їзд, так і на виїзд не спостерігається.

Також навпроти пункту пропуску "Краківець" на в'їзд в Україну очікує 8 автобусів, навпроти пункту пропуску "Шегині" – 10 автобусів. На виїзд з України накопичення автобусів не зафіксовано,

– йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, коректно розраховувати час у дорозі та обирати менш завантажені пункти пропуску.

Коли раніше були черги на кордоні?