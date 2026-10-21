Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, длительный простой касается только грузовиков. И такая ситуация наблюдается лишь на отдельных направлениях. Существенных очередей для легковых автомобилей нет.

Что происходит с грузовиками на границе?

Как подчеркнул Демченко, при выезде из Украины уже длительное время в основном функционирует электронная очередь. Поэтому водителям грузовиков не приходится физически стоять на дороге возле КПП.

Та информация, которая сейчас распространилась о двух тысячах автомобилей, ожидающих пересечения границы до девяти дней, касается именно грузовых перевозок и исключительно на отдельных направлениях. Водителям грузовиков не нужно физически находиться возле пункта пропуска. Система сообщит о дне и времени, когда необходимо прибыть,

– подчеркнул Демченко.

В ГПСУ рассказали, есть ли очереди на границе: смотрите видео 24 Канала

Какова ситуация для легковых автомобилей и автобусов?

Для обычных украинцев, которые пересекают границу на собственных автомобилях, причин для паники нет. На данный момент существенных заторов и коллапса на ключевых участках не фиксируется.

Если говорить о легковых автомобилях, то на данный момент существенных очередей вообще нет, даже на границе с Польшей. Некоторое незначительное скопление вчера вечером наблюдалось в направлении Краковца, Устилуга и Угринова, но на остальных направлениях нагрузка была гораздо меньше,

– отметил Демченко.

На время пересечения границы могут влиять воздушные тревоги. Во время них пропускные операции приостанавливаются. Это может происходить по несколько раз в сутки.