Причины образования очередей судов и особенности работы дунайских портов изучили журналисты "Мы-Украина+" в расследовании "Операция „Черная волна“", подготовленном в рамках проекта "Суть дела".
Почему возникли задержки судов?
Одним из факторов образования заторов стали российские атаки на порты Большой Одессы. Из-за регулярных обстрелов Одессы, Черноморска и Южного часть грузопотоков вновь перенаправили в дунайские порты.
Ситуацию осложнил и сезон сбора урожая, который сопровождается увеличением объемов зерна, предназначенного для экспорта. Это создало дополнительную нагрузку на портовую инфраструктуру Дуная.
В то же время пропускная способность дунайского маршрута остается ограниченной. В частности, Сулинский канал, по которому суда следуют в украинские порты, может обеспечить проход лишь определенного количества судов. Кроме того, на интенсивность судоходства влияют колебания уровня воды и погодные условия.
Дунай не способен перерабатывать то количество грузов, которое производит Украина,
– отметил заместитель генерального директора стивидорной компании "Бруклин-Киев" Сергей Никулин.
Он также отметил, что понижение уровня воды и сложные погодные условия создают дополнительные препятствия для судоходства. В отдельных случаях движение по Сулинскому каналу может полностью прекращаться.
В совокупности эти обстоятельства привели к значительному скоплению судов. В начале сентября вблизи Сулинского канала в очереди находились около 80 судов, некоторые из которых ждали прохода до 17 суток.
Кто на самом деле блокирует украинский экспорт на Дунае: смотрите видео
Кто формирует очередь судов на Дунае
За регулирование судоходства по Сулинскому каналу отвечает румынская Администрация Нижнего Дуная (AFDJ). С украинской стороны к процессу привлечена Администрация морских портов (АМПУ), которая получает от портовых операторов и агентов заявки на проход судов и вносит их в систему Primus. Место судна в очереди определяется датой, когда была подтверждена возможность его приема в порту. При этом отдельные категории судов имеют право на первоочередной проход.
Судно может зайти в порт, в любой украинский порт, только если для него есть груз в порту и причал свободен для него,
– пояснил президент Ассоциации портов Украины "Укрпорт" Дмитрий Баринов.
Задержки судов оборачиваются для экспортеров дополнительными финансовыми потерями, ведь во время простоя приходится оплачивать фрахт, топливо и расходы на обеспечение экипажей.
В расследовании "Операция „Черная волна“" журналисты телеканала "Мы-Украина+" сосредоточились на проверке обвинений в коррупционных схемах, связанных с продвижением судов в очереди на Дунае. Также они выяснили, кто именно контролирует порядок прохождения судов по Сулинскому каналу.