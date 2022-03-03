Очереди на западных границах сократились примерно в 7 раз. Прежде всего речь идет о пассажиропотоке на границе Украины с ЕС и Молдовой.

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На границе с какими странами еще есть очереди

На границе Украины с соседними странами образовались огромные очереди после вторжения России. Однако динамика уже заметно угасает.

Даже, если сравнивая состояние очередей за последние 12 часов (с 00:00 3 марта), то количество автомобилей, ожидающих пересечения границы существенно уменьшилась.

Например, примерно с 1700 до 250 машин. Очереди из пешеходов сократились в пределах 25 – 100 человек. В целом незначительные очереди из авто пока фиксируются возле таких пунктов пропуска:

"Лужанка" и "Вилок" (на границе с Венгрией);

"Ужгород" (на границе со Словакией);

"Порубное" (на границе с Румынией);

"Ягодин" (на границе с Польшей).

Остальные пункты пропуска свободны. В Госпогранслужбе напоминают, что они работают круглосуточно.

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