Об этом для 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Россия не сможет годами вести войну на истощение.

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"Тогда завершаем очередной этап войны и тогда переходим к этапу позиционной войны. Он для нас выгоднее, потому что наступательных действий со стороны России не будет, а мы сможем проводить короткие удары по отдельным направлениям для ослабления российских войск. Не будем давать россиянам возможности накапливать резервы" , – рассказал Жданов.

Когда начнется контрнаступление

Военный эксперт отметил, что украинцы будут готовиться к контрнаступательной операции. К сожалению, она будет в полном объеме зависеть от объемов и сроков поставки оружия от наших западных партнеров. Когда Украина накопит необходимый потенциал, тогда сможем говорить о начале контрнаступательной операции.

Генерал Кирилл Буданов не в первый раз делает заявление, что до конца года война затихнет. Первое такое заявление прозвучало где-то на рубеже марта – апреля месяца.

Тогда она была столь странной, но когда руководитель разведки повторяет одни и те же тезисы, то он что-то знает. Я тоже думаю, что Россия сегодня не способна вести войну на истощение. Она может вести такую войну в течение нескольких месяцев, но не лет, поэтому вполне возможно, что активная фаза войны может закончиться до конца года.

– сказал Жданов.

Нужно ли разрушать Крымский мост

В Крыму есть силы, которые наши военные могут поразить. Жданов считает, что целесообразно говорить об уничтожении Крымского моста, потому что это основная артерия снабжения техники, вооружения, личного состава для всей южной группировки российских войск. Мост является стратегическим объектом.

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Кстати, есть дивизион ракетного противокорабельного комплекса "Бастион", сегодня ракетами "Оникс" обстреливает Одессу и Николаев. Если представится возможность, то чего его не уничтожить? Это наша территория, и мы можем ударить, – сказал Жданов.

Он отметил, что это произойдет, когда Украина получит необходимое оружие. Генеральный штаб нанесет огненное поражение, чтобы пресечь попытку обстрела наших городов.

Обратите внимание – Жданов о новом этапе войны: смотрите видео