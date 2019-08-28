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      Очередным повышением тарифов на перевозки УЗ нарушает антимонопольное законодательство

      16 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / vcrti.com.ua

      Инициатива "Укрзализныци" о новом порядке определения стоимости вагонов, который повысит расходы грузоотправителей на 3 млрд грн в год, нарушает антимонопольное законодательство Украины.

      Фактически, государственный монополист не оставляет выбора грузоотправителям и даже не прислушивался к их предложениям, заявил глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      "Укрзализныця" приняла ноль предложений. Не то, что там 10 или 20%, а ноль, абсолютный ноль, ни одно предложение грузоотправителей не было учтено. Более того, не было получено четкого ответа, почему не были учтены те или иные предложения. Тем более, что все наши предложения были подкреплены и законами, и здравым смыслом, и общемировой практикой. И то же самое повторили и другие бизнес-ассоциации, в том числе Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата. Но "Укрзализныця" проталкивает свою версию,
      – заявил Каленков.

      При этом, он отметил, что встречи "Укрзализныци" с бизнесом могут носить формальный характер, и не имеют результатов.

      "Очень похоже, что вот эти встречи, они только для того, чтобы спустить пар: пришли, поговорили, потратили свое время, всех послушали", – заявил глава объединения.

      Также Каленков заявил, что его объединение уже обратилось в АМКУ с призывом рассмотреть ситуацию.

      "На этой неделе Антимонопольный комитет зарегистрировал заявление от ассоциации, которую я представляю – "Укрметаллургпром". Я думаю, что и другие грузоотправители, ассоциации будут тоже подавать (заявление – Ред.) в Антимонопольный комитет, потому что здесь имеет место явное нарушение антимонопольного законодательства", – подчеркнул Каленков.

      blog_ava
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      Теги: АМКУ Укрзализниця
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