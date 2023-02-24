Об этом 24 Каналу рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. По его словам, процесс уже запущен.

Смотрите также Прозрачность в закупках Минобороны: Рада приняла закон

Парламент без предателей

Федор Вениславский подчеркнул, что у него, как и у подавляющего большинства граждан Украины, есть безудержное желание очистить парламент от пророссийских сил и пророссийских политиков.

Все-таки Украина провозгласила себя правовым государством и получила статус кандидата в члены ЕС,

– объяснил он.

По его мнению, Украина уже через год-два получит статус члена ЕС, поэтому должна придерживаться норм права и Конституции.

"Они предусматривают основания и порядок досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины", – рассказал представитель президента в парламенте.

В частности, процесс "очищения" власти уже начался. 23 февраля Верховная Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина. На очереди еще несколько депутатов.

Федор Вениславский рассказал, как будет происходить очищение украинского парламента: смотрите видео

Как будет происходить процесс

Федор Вениславский добавил, что касается других представителей бывшей пророссийской политической силы, запрещенной в судебном порядке, многие из них фактически потеряли свою связь с украинским народом и парламентом.

По его словам, мы должны следовать тем правовым основаниям, которые предусмотрены.

Если есть основания потери гражданства этими лицами, то соответственно эти вопросы будут рассмотрены. Если есть основания для прекращения их полномочий из-за того, что они уехали на постоянное место жительства за пределы Украины – это также будет рассматриваться,

– заметил он.

По его мнению, эти вопросы должны быть четко юридически проработаны и безупречны с точки зрения и правовых оснований, и процедуры.

"Я думаю, те структуры, органы государственной власти, которые должны озаботиться этими вопросами и устанавливать соответствующие юридические факты, это делают", – пояснил он.

Вениславский отметил, что как только будут соответствующие документы, парламент их рассмотрит и будет принимать абсолютно законные, легитимные, правомерные решения.

Путь Украины в ЕС: коротко