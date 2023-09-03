Кадры из гуляний ко дню города распространяются в местных телеграммах по каналам. Они вызвали большое возмущение среди пользователей, сообщает 24 Канал.

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Как прошел День города в Одессе

В сети можно найти десятки видео, где жители Одессы отдыхают в День города. Так, в городе устроили концерт, на котором собралась немалая толпа.

Как в Одессе праздновали День города: смотрите видео

Концерт в Одессе: смотрите видео

Улица города была переполнена людьми. На одной из них даже устроили массовые танцы под песню "Обманула".

В Одессе танцуют на улицах: смотрите видео

К слову, заведения питания также были переполнены. В сети публиковали кадры, на которых видны огромные очереди.

Люди отдыхали в заведениях питания и на улицах: смотрите видео

Естественно, устроили также вечеринки по случаю Дня города и в ночных клубах. На опубликованных кадрах видно, что на них выступали разные диджеи.

Вечеринка в одесском клубе: смотрите видео

Диджей устраивает вечеринку в Одессе: смотрите видео

Как реагируют на празднование в сети

Большинство комментариев, которые можно увидеть под видео, – отрицательные. Пользователи в сети осуждали такие массовые гуляния, аргументируя, что это сейчас не ко времени. Такой праздник ко Дню города называли "банкетом во время чумы" или "танцами на костях".

В сети осуждали массовые гуляния в Одессе / Скриншоты из сети

Правда, иногда встречались комментарии пользователей, которые не осуждали эти массовые гуляния. Они объясняли, что ничего плохого в этом не видят, если никто не пострадал. Единственное, что людей призывали поблагодарить ВСУ за защиту и то, что украинцы могут устраивать такие гуляния.



Некоторые пользователи были не против таких вечеринок / Скриншот из сети