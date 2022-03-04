Об этом он сказал на брифинге во Львове. Во время выступления он упомянул прославленный мем о "русском корабле".

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"Они уже 8 дней десантируются, есть просто фантастический мем, который говорит, где сегодня должны быть российские корабли", – отметил он.

И Одесса точно не упадет, чтобы они не думали. Николаев даже не упал,

– подчеркнул Подоляк.

Брифинг Подоляка и Арахамии: смотрите видео

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