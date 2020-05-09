В Одессе герб города раскрасили в цвета георгиевской ленты: фото

Неизвестные раскрасили стелу с гербом Одессы на въезде в город в цвета георгиевской ленты. Однако активисты сразу же взялись исправлять выходку вандалов.

Местные активисты вызвали полицию и взялись перекрашивать памятный знак в сине-желтые цвета. Об этом сообщил Демьян Ганул на своей странице в фейсбук.

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Вандалов, которые раскрасили стелу в цвета запрещенного символа, разыскивает полиция.

"Нам неприятно смотреть на цвета "георгиевской ленты", которая запрещена в Украине. Мы нарисовали желто-голубой флаг Украины, чтобы оно не мозолило глаза. Нам неприятно, это нарушение закона. Вот есть камеры, я думаю, что СБУ должна разобраться в этом", – пояснил активист.

Ганул отметил, когда они закрашивали запрещенную символику, прибыла полиция и представители коммунальных служб, которые пообещали восстановить изображение в первоначальном виде.