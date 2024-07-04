Это журналистам подтвердили в офисе Ольги Стефанишиной. Также сообщили, что Шевеленко больше не работает советником.
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Мужчина, который оскорбил ветерана на протезах, был советником Стефанишиной
Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом,
– отметили у Ольги Стефанишиной.
Также добавили, что Вадим Шевеленко больше не работает внештатным советником вице-премьера.
К слову, по информации ветерана Олега Симороза, Шевеленко как внештатного советника приглашали на совещания и официальные мероприятия с участием вице-премьера. Также он сопровождал Стефанишину в поездках.