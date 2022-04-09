В Одессе и области комендантский час продлится с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля. Следить за обновлениями Укрзализныци можно по ссылке.

Обратите внимание Укрзалізниця обнародовала график эвакуационных поездов на 9 апреля

Во время комендантского часа вход на вокзалы и посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам. Также выехать смогут заранее попавшие на вокзал (до начала комендантского часа).

Выход с вокзалов может быть ограничен полицией из соображений безопасности.

К слову, спикер Одесской ОВА отметил, что длительный комендантский час ввели также ради безопасности людей.

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