После взрывов в Одессе воздушную тревогу объявили и в Виннице. Правда, отбой тревоги на Одесщине объявили за более чем 10 минут.
Обратите внимание Взрыв во Львове прогремел в районе аэропорта, но ракеты попали не в него, – Садовый
Напоминаем о том, что нельзя распространять фотографии и видео с последствиями взрывов, чтобы не корректировать атаки врага.
При объявлении воздушной тревоги нужно немедленно спуститься в укрытие. Не пренебрегайте своей безопасностью.
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