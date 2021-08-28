Участники колонны около 18:00 начали Прайд Шествие у колоннады Воронцовского дворца. На заключительной точке маршрута их ждали противники и сторонники "традиционной семьи".

Кстати Был в радужной бандане: в Одессе напали на волонтера прайда

Прайд Шествие в Одессе

В прайде участвует более 300 человек. В окружении правоохранителей участники колонны начали движение по Приморскому бульвару. В начале идут взрывотехники, которые проверяют территорию.

По словам начальника полиции в Одесской области Сергея Махотина, на мероприятии присутствует тысяча полицейских. Перед шествием у Воронцовского дворца участники общались между собой, танцевали под музыку.

Прайд Шествие в Одессе / Фото Суспільного

Для безопасности полиция заблокировала проход к Тещиному мосту и памятнику Дюку де Ришелье. В сети сообщают, что таким образом возникли неудобства для туристов.



Полиция возле Потемкинской лестницы / Фото Суспільного

Начало Прайд Шествия в Одессе: смотрите видео

Кто-то бросил петарду

Как сообщает СМИ, за забором рядом раздался взрыв: неизвестные бросили петарду и скрылись. Полиция отреагировала мгновенно, но причастных рядом уже не было. Однако организаторы заверили, что все под контролем.

Чтобы попасть на мероприятие, каждый из участников прошел "команду безопасности" на входе в локацию. Следовательно, маловероятно, что это сделал кто-то "из своих".

"Марш традиционных ценностей и противники ЛГБТ

Как и обычно, перед мероприятиями ЛГБТ-сообщества, проходят мероприятия "традиционалистов". В Одессе это не стало исключением: несколько сотен человек обращались к "семейным ценностям", которые якобы нарушают ЛГБТ-активисты.

Шествие против ЛГБТ-сообщества и за "традиционные ценности": смотрите в видео

Марш за "семейные ценности" / Фото "Думской"

Митинг под радой и "ганьба"

Противники ЛГБТ-шествия даже устроили митинг у здания Одесского городского совета. Они возмущены тем, что правоохранители охраняют ЛГБТ-активистов, и выкрикивают "Позор полиции".

Наконец через час Прайд Шествие закончилось у здания областной прокуратуры. Участников акции посадили в автобусы и начали развозить.

Обратите внимание! На День Независимости в Одессе неизвестные прямо посреди улицы напали на Александра Татянка – волонтера "Одесса Прайд 2021". Четверо мужчин начали толкать и цепляться к нему, сорвали с головы радужную бандану.