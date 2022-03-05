Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил о начале сбора подписей касательно призыва к НАТО закрыть небо над Украиной.

К теме Докажите, что вы выучили уроки прошлого, – Кулеба о закрытии неба над Украиной

Ранее к США и членам НАТО по закрытию неба над Украиной обратились:

Киев

Ивано-Франковск

Ровно

Винница

Днепр

Луганск

Кропивницкий

Полтава

Херсон

Черкассы

Запорожье

Львов.

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