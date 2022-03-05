Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил о начале сбора подписей касательно призыва к НАТО закрыть небо над Украиной.

К теме Докажите, что вы выучили уроки прошлого, – Кулеба о закрытии неба над Украиной

Ранее к США и членам НАТО по закрытию неба над Украиной обратились:

  • Киев
  • Ивано-Франковск
  • Ровно
  • Винница
  • Днепр
  • Луганск
  • Кропивницкий
  • Полтава
  • Херсон
  • Черкассы
  • Запорожье
  • Львов.

ВСУ

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