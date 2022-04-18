Злоумышленник был замечен и задержан 17 апреля. Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.
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Злоумышленник следил за военными и представителями ТрО возле блокпоста. В его телефоне нашли видео и с других блокпостов.
В Одессе возле блокпоста был задержан мужчина, который отслеживал работу военных и представителей теробороны. У него в телефоне было много видео работы других блокпостов в Одесской области,
– рассказывает Марченко.
Злоумышленник был передан следователям для установления всех обстоятельств.
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