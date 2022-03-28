Как отмечают в Белгород-Днестровской районной военной администрации, за ношение военной формы гражданских будут штрафовать.

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Военную форму у нарушителей будут конфисковывать

Сразу же заметим, что речь идет о запрете на военную форму со знаками различения ВСУ или других военных формирований.

Нарушителей распоряжения от 27 марта будут штрафовать. Речь идет об уплате от 150 до 200 необлагаемых минимумов граждан (от 2 550 до 3 400 гривен).

Для злостных нарушителей, которые в течение года повторят ситуацию:

от 200 до 400 необлагаемых минимумов (от 3 400 гривен до 6 800 гривен)

или же общественные работы от 30 до 40 часов.

Также отмечают, что военную форму у тех, кто не входит в ряды ВСУ или другие формирования, будут конфисковывать.

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