Одессит выехал из Украины за 6 тысяч долларов. Впрочем, попытка побега от мобилизации оказалась неудачной, ведь он попал в российскую армию.

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Как уклонист из Одесской области попал в плен ВСУ

Одессит Артур Ян после начала полномасштабного российского вторжения решил покинуть Украину и перебраться в Россию. Бежал мужчина через Молдову, для того, чтобы это сделать, он заплатил 6 тысяч долларов.

Впрочем, избежать участия в боевых действиях у него не получилось, поскольку, получив паспорт гражданина России, Ян оказался в российской армии. Он рассказал, что сначала работал, но остался без денег и жилья, что заставило его подписать контракт с российской армией.

Так сложилось, что я хоть и работал, но бывало такое, что в месте, где я работал, меня на деньги кинули. Так сложилось, что я остался на улице. У меня не было денег на дальнейшее существование. Зима на улице, холодно. На последние деньги там немного выпил спиртного и сгоряча принял на нетрезвую голову плохое решение такое, подписал контракт

– рассказал уклонист.

Впоследствии, поняв, что умирать за кремлевский режим ему тоже не хочется, Ян отправился к позициям Сил обороны и сдался украинским военным.