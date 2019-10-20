Одесские полицейские погорели на взятке в 5 тысяч долларов

Следователи ГБР задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Одессы. Они требовали взятку в размере 5000 долларов. За эти деньги "правоохранители" обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства.

Сотрудники ГБР задержали полицейских после получения второй части взятки в сумме 3000 долларов, сообщили в пресс-службе территориального управления.

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Посредником между мужчиной и полицейскими стал бывший работник полиции.

Сейчас в Государственное бюро расследований решает вопрос относительно сообщения о подозрении обоим полисменам, впоследствии им также изберут меру пресечения.

К слову, задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Задержали полицейских во время передачи части взятки