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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Одесские полицейские погорели на взятке в 5 тысяч долларов

      30 Читати новину українською
      В Одессе разоблачили копов взяточников
      В Одессе разоблачили копов взяточников / zmist

      Следователи ГБР задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Одессы. Они требовали взятку в размере 5000 долларов. За эти деньги "правоохранители" обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за якобы угон транспортного средства.

      Сотрудники ГБР задержали полицейских после получения второй части взятки в сумме 3000 долларов, сообщили в пресс-службе территориального управления.

      Интересно: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      Посредником между мужчиной и полицейскими стал бывший работник полиции.

      Сейчас в Государственное бюро расследований решает вопрос относительно сообщения о подозрении обоим полисменам, впоследствии им также изберут меру пресечения.

      К слову, задержанным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

      Правоохоронців Одеси зловили на забаріЗадержали полицейских во время передачи части взятки

      blog_ava
      Стелла Максвелл засветила обнаженную грудь в обольстительном белье: видео
      19 октября
      258
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Одессы Государственное бюро расследований Взятка Деньги Новости Украины
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