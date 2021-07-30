Lem Geranium шел под флагом Греции. Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин.
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Управляет компанией судна кипрская фирма LEMISSOLER NAVIGATION CO LTD.
Почему умер моряк
Точную причину смерти мужчины не называют. Однако Гольбин отметил, что следует учитывать характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане.
Не каждое сердце способно выдержать такие стрессы,
– сказал юрист.
Известно, что одесскому моряку было более 50 лет.
Смерть моряка в Египте
На судне у берегов Египта из-за инсульта умер украинский моряк. Мужчина родился в 1956 году в Очакове. На судне работал инженером-электриком.
Дело в том, что у экипажа не было кондиционеров, холодильника и продуктов. Температура воздуха составляла +38 градусов. Заложниками на судне посреди моря стали 11 украинцев.