Lem Geranium шел под флагом Греции. Об этом сообщил морской юрист Николай Гольбин.

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Управляет компанией судна кипрская фирма LEMISSOLER NAVIGATION CO LTD.

Почему умер моряк

Точную причину смерти мужчины не называют. Однако Гольбин отметил, что следует учитывать характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане.

Не каждое сердце способно выдержать такие стрессы,

– сказал юрист.

Известно, что одесскому моряку было более 50 лет.

Смерть моряка в Египте

На судне у берегов Египта из-за инсульта умер украинский моряк. Мужчина родился в 1956 году в Очакове. На судне работал инженером-электриком.

Дело в том, что у экипажа не было кондиционеров, холодильника и продуктов. Температура воздуха составляла +38 градусов. Заложниками на судне посреди моря стали 11 украинцев.